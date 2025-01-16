ukr
русский
Політика

Є шанс закінчити війну цього року - Зеленський

Ціхоцька Марія

Є шанс закінчити війну цього року - Зеленський
За сприяння США та Європи війна Росії проти України може завершитися вже цього року. Джерело: getty images

Президент України Володимир Зеленський вважає, що за сприяння США та Європи війна Росії проти України може завершитися вже цього року. Відповідаючи на запитання польських журналістів про можливість завершення війни у 2025 році, Зеленський висловив упевненість: "Так, є".

"Трамп дуже хоче закінчити війну… Він здатний тиснути на Росію. Я впевнений, що Росія боїться Америку та Китай. Про це повідомляється у інтерв'ю Зеленського польським медіа.

Трамп може змусити Росію припинити війну. Нам слід домовитися з ним про конкретні гарантії безпеки для України, і він має примусити Путіна перейти до дипломатичних рішень, щоб покласти край цій війні".

Вас також зацікавить: Зеленський сказав, чи може війна закінчитися вже цього року

Зеленський підкреслив важливість надання Україні чітких гарантій безпеки з боку США, які стануть корисними для Європи та сигналом для Росії, що Україна здатна захистити себе й інші країни у разі повторних агресивних дій з боку Кремля.

Президент також наголосив на посиленні підтримки з боку США та нарощуванні виробництва озброєнь у країнах ЄС. "Європа має збільшувати своє виробництво зброї, щоб росіяни розуміли, що вона володіє засобами захисту. Це дозволить 'бити по руках' Путіну", — зазначив Зеленський.

Нагадаємо, Київ і Будапешт працюють над підготовкою "двостороннього документа".

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!

Політика