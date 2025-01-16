Є шанс закінчити війну цього року - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що за сприяння США та Європи війна Росії проти України може завершитися вже цього року. Відповідаючи на запитання польських журналістів про можливість завершення війни у 2025 році, Зеленський висловив упевненість: "Так, є".

"Трамп дуже хоче закінчити війну… Він здатний тиснути на Росію. Я впевнений, що Росія боїться Америку та Китай. Про це повідомляється у інтерв'ю Зеленського польським медіа.

Трамп може змусити Росію припинити війну. Нам слід домовитися з ним про конкретні гарантії безпеки для України, і він має примусити Путіна перейти до дипломатичних рішень, щоб покласти край цій війні".

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Зеленський підкреслив важливість надання Україні чітких гарантій безпеки з боку США, які стануть корисними для Європи та сигналом для Росії, що Україна здатна захистити себе й інші країни у разі повторних агресивних дій з боку Кремля.

Президент також наголосив на посиленні підтримки з боку США та нарощуванні виробництва озброєнь у країнах ЄС. "Європа має збільшувати своє виробництво зброї, щоб росіяни розуміли, що вона володіє засобами захисту. Це дозволить 'бити по руках' Путіну", — зазначив Зеленський.

Нагадаємо, Київ і Будапешт працюють над підготовкою "двостороннього документа".

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