Ці знаки почнуть життя заново з молодим Місяцем у Водолії

Молодий Місяць відбудеться 21 січня на 01° 31' Водолія. Під прицілом Сатурна у Водолії через його з’єднання з Венерою, а також Юпітера в Овні це важливо, оскільки це ставить кожного перед їхніми обов’язками.

За словами астрологів, якщо деякі знаки зодіаку хочуть бути щасливими або вийти переможцями, вони повинні залишатися відданими. Експерти також радять бути готовими скористатися новими можливостями.

Лев

Ваш емоційний заряд буде великим, і ви можете бути змушені закрити свої рахунки з минулим, щоб ви могли рухатися вперед у майбутнє, звільнені від будь-якого "вантажу". Ваші стосунки або партнерство потрібно оновити або перевести на іншу траєкторію, коли ви побачите, що їх поглинула рутина або стримує вас і не дає вам розвиватися.

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Союзи та партнерства необхідні на цьому етапі вашого життя, якщо ви хочете піти на крок далі, тому переконайтеся, що залишите позаду зарозуміле та егоцентричне ставлення та продемонструйте командний дух.

Скорпіон

У вашому сімейному оточенні виникне хвилювання, але ви повинні прийняти це як гарну можливість, щоб закінчити деякі погані справи та перейти до іншої фази. Якщо межі вашої толерантності звузилися через провокаційну або свавільну поведінку, тоді необхідні зміни.

Перш ніж знову опинитися в такому положенні, зробіть сюрприз і здивуйте всіх своїми ініціативами, адже тільки так все піде так, як вам хочеться. Крім того, в цей час дуже вірогідна зміна місця проживання, або ваша інтенсивна причетність до власності, яка завдала вам неприємностей і від якої ви хочете позбутися.

Телець

Ви повинні переглянути деякі свої принципи чи цінності та припинити повторювати певну модель у своєму професійному житті. Тепер вам потрібно змінитися, прийняти нові методи та сприйняття і, перш за все, спробувати щось інше, що виходить за рамки того, що ви знали або робили раніше.

Ви можете стати більш сприйнятливим. З іншого боку, не виключено, що обставини і факти у вашій роботі зміняться, що вам не сподобається, але ви повинні змиритися з ними або вирішити зробити поворот, обравши іншу тему, або стати самостійним, створивши щось своє.

Терези

Молодий Місяць приходить, щоб змінити факти у вашому любовному житті і приємно здивувати вас, особливо якщо ви були засмучені. На першому плані з’являться нові обличчя, які схвилюють вас, викличуть сильні емоції і повернуть на шлях створення відносин.

Роман дуже можливий, якщо ви також бажаєте ввійти в гру, без страхів і передумов, і дозволити всьому розгортатися. Якщо ви вже віддані коханню, ви можете будувати плани зі своїм партнером щодо збільшення сім’ї ще на одного члена, а якщо у вас вже є діти, цілком можливо, що вони здивують вас позитивним чином.

Рак

Секс і гроші будуть тим, що приверне ваш інтерес, і ваші рухи в певний період часу повинні бути швидкими і новими, щоб відповідати на виклики і не втрачати час і можливості. Рекомендується сюрприз як тактика, так само як і ризик, навіть на безпечній стороні, оскільки ви можете вийти переможцем як у серці людини, яку хочете досягнути, так і збільшити свій дохід.

Якщо на вашому шляху виявиться щось, що відрізняється від ваших поточних стандартів, краще не відмовлятися від цього, тому що як в романтичному, так і в фінансовому плані ви можете вийти переможцем. Також можна добитися погашення боргу або позики на досить вигідних умовах.

Нагадаємо, раніше астрологи пояснили, що треба робити у 2023 році, аби він пройшов добре для першої половини зодіаку від Овнів до Дів, та для другої, від Терезів до Риб.

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