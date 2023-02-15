Ці знаки зодіаку дуже скоро кардинально змінять життя

Юпітер сяє в знаку Овна, Венера освітлює небо Риб, тоді як Сонце та Сатурн об’єднуються в елегантності Водолія. Уродженці трьох знаків зодіаку зможуть скористатися милосердям зірок з 13 по 19 лютого.

За словами астрологів, у всіх аспектах їхнього життя розкриються радісні перспективи. Щасливчики матимуть на руках необхідні карти, щоб значно покращити своє поточне становище.

Терези

Протягом цього тижня Венера і Юпітер дають вам можливість продемонструвати свої соціальні навички та налагодити нові відносини з людьми навколо вас. Важливо скористатися можливостями, які відкриються перед вами протягом наступних кількох днів, але тим більше важливо ретельно розпоряджатися своїм часом, щоб не перевантажувати себе і вчасно досягати своїх цілей.

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На роботі Сатурн у Водолії запрошує вас зберігати позитивний настрій. Планета структурування та індивідуальної відповідальності допоможе вам побудувати тривалі стосунки та легше просувати ваші проєкти. Така поведінка може принести вам більше хороших можливостей і змусити вас сяяти серед натовпу.

Скорпіон

Зірки дозволяють вам змінити певні аспекти свого життя, ставлячи під сумнів свої цінності. Можливо, ви не відчуєте ці зміни відразу, але з часом вони з’являться й глибоко вплинуть на ваше життя, і це стосується не лише вашого робочого життя, а й ваших романтичних стосунків.

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Якщо ви нещодавно познайомилися з кимось новим і не знаєте, яке рішення ухвалити, знайте, що заради цієї людини варто ризикнути. Тож дайте йому шанс. На особистому рівні, коли Венера рухається в Рибах, ви незабаром увійдете в новий і захоплюючий час, який зробить вас щасливішими та впевненішими.

Стрілець

Ви боїтеся, що любов, яку ви відчуваєте до другої половинки, не відповість вам взаємністю. Все, що вам потрібно зробити, це чесно поговорити і підняти деякі важливі моменти у ваших стосунках, щоб ситуація прояснилася. Водночас також обов’язково вислухайте, щоб вирішити ваші непорозуміння.

Юпітер перебуває в Овні і приносить вам чудові новини. З початку цього тижня ви можете очікувати цікавих можливостей. Щоб не упустити свій шанс, астрологи наполегливо радять стежити за цією можливістю і не перевантажуватися роботою, яка ніколи не закінчується.

Нагадаємо, раніше астрологи поділилися любовним гороскопом на 2023 рік для першої половини зодіаку від Овнів до Дів, та для другої, від Терезів до Риб.

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