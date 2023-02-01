'Це буде дуже сильна битва': астрологиня дала прогноз, коли війна в Україні вийде на фінішну пряму

Війна в Україні затягнулася, але є шанси, що 2023 року бойові дії вийдуть на фінішну пряму. Дуже важливим, особливо щодо отримання військової допомоги, буде лютий.

Про це заявила астрологиня Альбіна Пономаренко. За її словами, Росія може влаштувати новий обстріл України 1 та 2 лютого. Це буде певним "сигналом", оскільки 3 лютого у Києві відбудеться саміт Україна – ЄС.

Також небезпечний період прогнозується з 12 по 18 лютого, можлива ескалація ситуації. Однак прийдуть і добрі новини – ЗСУ отримають довгоочікувану зброю, є шанси звільнити від російських окупантів деякі населені пункти на сході України.

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Крім того, надійдуть кошти, які необхідні для утримання на плаву української економіки. Позитивною буде й дата 18 лютого.

Нова хвиля загострення розпочнеться 21, 25-27 лютого, Білорусь може влаштувати провокації.

"Це буде дуже сильна битва. І можливо, вона буде останньою або передостанньою. Тому що ще буде березень, ми виходитимемо на фінішну пряму цієї війни", – наголосила Пономаренко.

Варто зазначити, що астролог Дмитро Уранус заявив, що загроза вторгнення з боку Білорусі буде в квітні 2023 року, проте ворожі війська влаштують лише відволікаючий маневр. Найважчі бойові дії на сході та півдні України будуть йти у травні та червні, ЗСУ знищать практично всіх російських мобілізованих.

Як повідомляв UAportal, Уранус також заявив, що Росія має зазнати поразки у війні проти України, лише у разі повного розгрому окупантів подальшої агресії Кремля можна уникнути. Якщо ЗСУ доведуть війну до кінця, то переговори про капітуляцію РФ відбудуться вже 2023 року.

Він підкреслив, що війська Росії після відступу з Херсона не наважаться знову атакувати місто, їм більше нема чим вести наступальні дії на цьому напрямі. Крім того, підриви мостів буквально відрізали їм шлях назад.