'Це буде остання крапка': астрологиня дала прогноз, коли закінчиться війна в Україні

Вирішальна фаза війни України та Росії буде навесні 2023 року, проте це ще не фінал. Крапку буде поставлено набагато пізніше.

Про це в інтерв'ю YouTube каналу "Прогноз" заявила астрологиня Ганна Вергелес. За її словами, ще буде чотири фази війни. У березні будуть йти активні бойові дії на фронті, після чого настане сприятливий час для переговорів.

"Вже з квітня-травня у нас почнеться інша фаза – дипломатична. Але це як результат березня. Якщо Україна не дійде згоди, не знайде можливості розвернути ситуацію на свою користь, то наступна точка, де можливі мирні процеси, – це листопад 2023 року", – наголосила Вергелес.

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За її словами, остання точка виходу з військових дій – квітень-травень 2024 року.

Як повідомляв UAportal, ясновидець та екстрасенс Валерій Шатілович заявив, що Україна отримає багато перемог у 2023 році, проте повної деокупації не буде. Крим може бути повернуто нашій країні дипломатичним шляхом, вирішення питання затягнеться на роки.

У свою чергу, астролог Дмитро Уранус заявив, що загроза вторгнення з боку Білорусі буде в квітні 2023 року, проте ворожі війська влаштують лише відволікаючий маневр. Найважчі бойові дії на сході та півдні України будуть йти у травні та червні, ЗСУ знищать практично всіх російських мобілізованих.

Уранус також додав, що Росія має зазнати поразки у війні проти України, лише у разі повного розгрому окупантів подальшої агресії Кремля можна уникнути. Якщо ЗСУ доведуть війну до кінця, то переговори про капітуляцію РФ відбудуться вже 2023 року.

Він підкреслив, що війська Росії після відступу з Херсона не наважаться знову атакувати місто, їм більше нема чим вести наступальні дії на цьому напрямі. Крім того, підриви мостів буквально відрізали їм шлях назад.