'Це була не випадковість': тарологиня пояснила, що стоїть за авіакатастрофою у Броварах

Авіакатастрофа у Броварах, у якій загинуло керівництво МВС України, не була випадковістю. У трагедії чітко простежується російський слід.

Про це заявила українська тарологиня Олена Бюн. За її словами, карта "Сімка мечів" вказує на те, що діяли вороги країни, і їхньою метою був не тільки Денис Монастирський та інші представники відомства: хотіли вплинути на керівництво держави.

"Був таємний план, пов'язаний загалом із війною в Україні. Зараз всьому керівництву країни, включаючи СБУ, МВС та Володимира Зеленського, слід бути обережним. Звідки руки ростуть? Це диявол, Кремль. Вони використовують внутрішніх ворогів, які перебувають в Україні, щоб штучним шляхом позбавити посад людей, які ухвалюють рішення у війні", – зазначила Бюн.

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Вона додала, що загроза нависла і над президентом України Володимиром Зеленським – небезпека йде від когось із його оточення.

Варто зазначити, що астролог Дмитро Уранус заявив, що загроза вторгнення з боку Білорусі буде в квітні 2023 року, проте ворожі війська влаштують лише відволікаючий маневр. Найважчі бойові дії на сході та півдні України будуть йти у травні та червні, ЗСУ знищать практично всіх російських мобілізованих.

Як повідомляв UAportal, Уранус також заявив, що Росія має зазнати поразки у війні проти України, лише у разі повного розгрому окупантів подальшої агресії Кремля можна уникнути. Якщо ЗСУ доведуть війну до кінця, то переговори про капітуляцію РФ відбудуться вже 2023 року.

Він підкреслив, що війська Росії після відступу з Херсона не наважаться знову атакувати місто, їм більше нема чим вести наступальні дії на цьому напрямі. Крім того, підриви мостів буквально відрізали їм шлях назад.