Це дійсно найефективніший саморобний засіб: Як легко очистити металеві та керамічні кружки від слідів чаю

Улюблена кава чи чай можуть дарувати нам багато радості, але одночасно залишати неприємні сліди на стінках чашок, які з часом стають мастильними та впливають на смакові якості напоїв.

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Очищення посуду може стати викликом, але ми знайшли простий та ефективний спосіб повернути чашці їхню первозданну чистоту. Для цього вам знадобляться звичайні інгредієнти, які, напевно, вже є в вашій кухні, пише видання Express.

Перший крок – відпарити чашку. Для цього нагрійте воду до кипіння і залийте нею внутрішню частину чашки. Дайте воді декілька хвилин підійти, щоб вона змогла розм'якшити залишки чаю або кави. Після цього злегка затрясіть чашку і викиньте воду;

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Вибираємо інгредієнти для очищення. Ось що вам знадобиться:

Сіль (1-2 столові ложки);

Сода (1 столова ложка);

Гаряча вода (достатньо для заповнення чашки);

Металева ганчірка або м'яка губка з невеликими абразивними волокнами.

Готуємо розчин. З'єднайте сіль та соду в чашці, додайте декілька крапель гарячої води і перемішайте, поки не утвориться паста з однорідною текстурою. Рекомендуємо обмежитись з використанням соди та солі на металевих чашках, оскільки вони можуть залишити мікроцарапини.

Нанесіть отриману пасту на внутрішню частину чашки, особливу увагу приділяючи забрудненим ділянкам. Потім залиште чашку на кілька хвилин (5-10 хвилин) для того, щоб паста змогла діяти.

Візьміть металеву ганчірку або м'яку губку та ретельно вимийте внутрішню частину чашки, надаючи особливу увагу забрудненим ділянкам. Зайвим буде нанести додатковий натиск на місця з міцними забрудненнями.

Після того, як ви вимили чашку та впевнилися, що всі сліди чаю та кави зникли, добре промийте її під проточною водою. Переконайтеся, що всі залишки паста та забруднення змиті.

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