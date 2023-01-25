Це справжня "магія": названо найвдаліші дні тижня та цифри для всіх знаків зодіаку до кінця січня
Період до кінця січня 2023 року є чудовим часом, щоб кардинально змінити своє життя і почати все з чистого аркуша, забувши про труднощі та біди. Допоможуть у цьому астрологи, які назвали найвдаліші дні тижня та цифри для всіх знаків зодіаку.
У зазначені дні можна сміливо планувати важливі зустрічі, великі покупки, побачення – все те, на що ви покладаєте велику надію. Читайте детальніше!
Овен – вдалий день – понеділок, цифри 9, 21 та 34.
Телець – вівторок, 13 та 88.
Близнюки – четвер, 19 та 70.
Рак – п'ятниця, 21 та 30.
Лев – вівторок, 3 та 48.
Діва – вівторок, 1, 20 та 77.
Терези – четвер, 7 та 66.
Скорпіон – вівторок, 31 та 40.
Стрілець – середа, 21 та 55.
Козеріг – вівторок, 6, 30 та 76.
Водолій – вівторок, 4 та 15.
Риби – четвер, 8 та 21.
Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.
У той же час є люди, які легко керують іншими і досягають великих висот у кар'єрі. Вони мають всі лідерські якості, завойовують авторитет у суспільстві і багато заробляють, що дозволяє їх назвати кращими лідерами.