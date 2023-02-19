Це стане для них ударом: молодик 20 лютого принесе біди трьом знакам зодіаку

Молодик 20 лютого 2023 року принесе багато проблем трьом уродженцям зодіакального кола – неприємності буквально переслідуватимуть їх. Можливі як фінансові втрати, так і аварії, поломка техніки або сварки з близькими.

За словами астрологів, у зоні ризику Козероги, Овни та Раки. Ось що на них чекає!

Козеріг

Уродженці цього знаку зіткнуться з неприємностями вже з самого ранку – одна подія зруйнує всі їхні плани. Козероги будуть дратівливі і можуть легко повестися на провокації колег, які давно будують підступи за їхньою спиною. Якщо не стримати емоцій, можна нажити собі ще більше ворогів. Також уродженцям знаку загрожують фінансові збитки – вони можуть стати жертвами обману, тому великі покупки та важливі переговори варто перенести. Цей день буде несприятливим для будь-яких починань.

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Овен

На Овнів чекає дуже неспокійний день – їх весь час смикатимуть із різних питань. Звалиться стільки проблем, що вирішити їх всі не під силу. Уродженці знаку злитимуться і можуть зірватися на рідних, що призведе до сварок. Овнам треба тримати себе в руках та бути дуже уважними: 20 лютого також підвищений ризик аварій на дорозі. Краще не плануватися на дату далеких поїздок, а перенести їх на пізніше.

Рак

Уродженці цього знаку в молодик будуть змушені вирішувати не лише свої проблеми, а й родичів. Може статися несподівана подія, яка стане для них справжнім ударом. Ракам загрожує втрата грошей, які вони збирали протягом багато часу. Вони можуть стати жертвами пограбування чи шахрайства. Також почнуться проблеми на роботі – або уродженці знаку провалять важливий проект, або керівництво просто вирішить відігратися на них через поганий настрій. Раки залишаться без премії, яку дуже розраховували.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

У той же час є люди, які легко керують іншими і досягають великих висот у кар'єрі. Вони мають всі лідерські якості, завойовують авторитет у суспільстві і багато заробляють, що дозволяє їх назвати кращими лідерами.