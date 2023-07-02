Фермери назвали дешевий спосіб, який допоможе позбутися колорадських жуків без хімії

Колорадські жуки можуть завдати чимало клопоту та зіпсувати врожай картоплі. Чимало українців використовують агресивну хімію для боротьби зі шкідниками, але це також може вплинути на поживність та безпечність врожаю.

Досвідчені фермери мають свої поради щодо бюджетного методу боротьби з колорадськими жуками без хімії. Для цього знадобиться гірчичний порошок.

За допомогою гірчичного порошку можна прогнати колорадських жуків, які обсіли картоплю, помідори та баклажани. Для приготування засобу знадобиться 200 г порошку, який потрібно розвести на 10 літрів гарячої води.

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Отриманий розчин варто залишити на 2-3 години, а тоді процідити через марлю. До суміші після цього варто додати 5 столових ложок 9% оцту та 50 г господарського мила, яке необхідно натерти на терці.

Обробляти картоплю та інші культури таким розчином достатньо раз на тиждень. Засобом можна користуватися також двічі на тиждень для профілактики проти інших шкідників.

Нагадаємо, що один з TikTok-блогерів поділився цікавим прийомом для посадки помідорів. За його словами, дійсно працює.

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