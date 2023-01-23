Фільм Шона Пенна за участю Зеленського під час війни покажуть на Берліналі-2023

Документальна кінострічка про вторгнення Росії, в якій взяв участь президент Володимир Зеленський, цього року планується на кінофестивалі в Берліні. Раніше відомий кінорежисер Шон Пенн приїжджав до України і починаючи з 2021 року записував усе, що відбувалося в країні в цей період перед вторгненням.

Як пише Deadline, фільм "Суперсила" покажуть у рамках позаконкурсної програми на 73-му щорічному Берлінському кінофестивалі. Подія триватиме з 16 по 26 лютого 2023 року, що збігається з роковинами російського вторгнення.

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Зазначається, що у фільмі також використано кадри з Києва в той момент, коли почалося вторгнення росії.

Відео дня

За словами художнього керівника з Берліна Карло Чатріана, "цей документальний фільм, знятий за дуже складних обставин, але це також фільм, який розповідає про роль мистецтва та художників у важкі часи".

Як повідомляє видання, показ стане однією з головних подій у Берліні, яка цього року припадає на річницю російського вторгнення.

На фестиваль приїде близько 50 професіоналів української індустрії.

Крім того, у рамках фестивалю покажуть 9 українських фільмів, у тому числі новий фільм Віталія Манського та Євгена Титаренка "Східний фронт".

Берлінале – один із найстаріших відомих кінофестивалів. Щороку під час цієї події відбуваються покази близько 400 фільмів. Фестиваль відвідують понад 200 тисяч глядачів.

Що відомо про приїзд Шона Пенна

Голлівудська зірка Шон Пенн здивував перебуванням у Києві 22 лютого 2022 на тлі евакуації з України дипломатів США.

Фото актора у Києві опублікував у Твіттері журналіст Владислав Давідзон.

Зазначимо, що раніше відомий режисер Шон Пенн вже відвідував Україну – у листопаді 2021 року.

Тоді його візит, зокрема, висвітлив Генштаб ЗСУ: актор відвідав Донбас та позиції українських військових.

Ціль голлівудської зірки на той момент була – зняти документальний фільм про Україну.

За час візиту режисер мав можливість поспілкуватися з українськими військовослужбовцями одного з підрозділів Збройних сил України.

Восени 2022 року голлівудський актор та режисер Шон Пенн у Києві зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Він подарував Зеленському свою статуетку "Оскар" – головний приз Американської кіноакадемії.

Актор назвав подарунок символом надії та віри у перемогу України.

Нагадаємо, що у вересні МЗС Росії внесло Шона Пенна та його колегу, актора Бена Стіллера, у "стоп-лист", заборонивши їм в'їзд на територію країни.

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