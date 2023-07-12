Фудблогерка розповіла, як закрити помідори в банках без оцту

Консервовані помідори давно стали невід'ємною частиною українського столу. Однак не всім до смаку оцет, який часто використовують для закруток.

Українська фудблогерка Лілія Цвіт у Youtube поділилася рецептом консервації без використання оцту. На смак томати вийдуть неначе щойно зірвані з грядки.

Для приготування знадобляться лише помідори та сіл. Цвіт запевняє, що овочі добре зберігаються, а сік з банки потім можна додавати в суп або соуси.

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Спочатку потрібно помити помідори та зняти з них шкірку. Для цього варто зробити невеликі надрізи та ошпарити томати окропом. Очищені помідори, близько 1,5 кг, треба розкласти по чистих банках.

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Окремо частину томатів, ще 1,5 кг, треба перемолоти. Кашу варто викласти у каструлю, додати півтори столові ложки солі та довести до кипіння. Гарячу суміш потрібно залити у банки з цілими помідорами.

Банки після цього необхідно накрити кришками та стерилізувати 5-7 хвилин. Після цього консервацію можна герметично закривати.

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