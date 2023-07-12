Фудблогерка рассказала, как закрыть помидоры в банках без уксуса

Консервированные помидоры давно стали неотъемлемой частью стола. Однако не всем по вкусу уксус, часто используемый для закруток.

Украинская фудблогерка Лилия Цвит в Youtube поделилась рецептом консервации без использования уксуса. На вкус томаты получатся как будто только что сорванные с грядки.

Для приготовления понадобятся только помидоры и деревни. Цвит уверяет, что овощи хорошо хранятся, а сок из банки потом можно добавлять в суп или соусы.

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Сначала нужно помыть помидоры и снять с них шкурку. Для этого следует сделать небольшие надрезы и ошпарить томаты кипятком. Очищенные помидоры, около 1,5 кг, следует разложить по чистым банкам.

Отдельно часть томатов, еще 1,5 кг, нужно перемолоть. Кашу следует выложить в кастрюлю, добавить полторы столовых ложки соли и довести до кипения. Горячую смесь нужно залить в банки с целыми помидорами.

Банки после этого нужно накрыть крышками и стерилизовать 5-7 минут. После этого консервацию можно герметично закрывать.

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