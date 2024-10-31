Генерального прокурора Андрія Костіна звільнено з посади: Зеленський підписав указ

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Андрія Костіна з посади генерального прокурора. 22 жовтня генеральний прокурор України Андрій Костін подав у відставку на тлі розслідувань у зв’язку з поширенням інформації про те, що 50 прокурорів Хмельницької області незаконно отримали статус інвалідності.

"Звільнити Костіна Андрія Євгеновича з посади генерального прокурора". Про це повідомляє відповідний указ на сайті Офісу президента.

Також читайте: "Поясню на яйцях": міністр оборони прокоментував скандальну публікацію про закупівлю продуктів для військових

29 жовтня Верховна рада підтримала проєкт постанови №12153 про надання згоди на звільнення Андрія Костіна з посади генерального прокурора.

Нагадаємо, правоохоронці викрили працівників МСЕК Одеси на схемі заробітку на ухилянтах.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!