За понад 4,5 мільярда років існування Земля стала домівкою для незліченної кількості живих організмів. Багато з них давно зникли, і наша інформація про них базується лише на викопних рештках.

Інші ж, як і раніше, продовжують жити і розвиватися, повідомляє IFLScience. Хоча всім відомо, що найбільшою твариною сучасного світу є синій кит, питання залишається щодо найбільших літаючих істот.

Вчені вважають, що найбільша літаюча істота в історії планети, ймовірно, була висотою 3,5 метра і отримала неофіційну назву "Дракула". Це може здатися неймовірним, але дослідники впевнені, що така істота справді існувала.

Гігантський Дракула: вчені показали найбільшу літаючу істоту планети завдовжки 3,5 метра (фото). Джерело: IFLScience

Мова йде про птерозавра, висота якого сягала 3,5 метра, а розмах крил перевищував довжину великого автобуса. Цього гіганта дослідники назвали "Дракулою" через те, що його скам'янілі рештки були знайдені в Трансільванії, Румунія. Хоча точний вид птерозавра залишається невідомим, вчені вважають, що він належав до родини Azhdarchidae – птерозаврів, які мешкали в пізньому крейдяному періоді і відомі своїми вражаючими розмірами.

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Гігантські пропорції "Дракули" спонукали вчених замислитися: чи міг він літати? Це зробило б його найбільшою літаючою істотою в історії. Через фрагментарність знайдених решток було складно однозначно відповісти, але останні дослідження свідчать, що навіть найбільші представники птерозаврів, ймовірно, мали здатність до польоту.

Не менш важливим є питання, як "Дракула" та інші подібні птерозаври досягли таких вражаючих розмірів. Нещодавнє дослідження, проведене групою науковців з Університету Лестера, мало на меті вивчити еволюцію птерозаврів через аналіз скам'янілих кінцівок цих давніх істот.

Дослідники також виявили значну зміну в анатомії птерозаврів, що сталася в середньому юрському періоді. Ця зміна полягала в тому, що їхні руки і ноги почали більше нагадувати анатомію сучасних наземних тварин. За словами одного з авторів роботи, доктора Девіда Анвіна, у ранніх птерозаврів задні кінцівки були з'єднані з літальною мембраною, що значно ускладнювало їхню здатність до ходьби.

Гігантський Дракула: вчені показали найбільшу літаючу істоту планети завдовжки 3,5 метра (фото). Джерело: IFLScience

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Знахідки свідчать, що у більш пізніх птерозаврів літальна мембрана вже розділилася вздовж середньої лінії, що дозволило їхнім заднім кінцівкам рухатися незалежно одна від одної. Це стало важливим еволюційним кроком, який, разом зі змінами в будові рук і ніг, значно покращив здатність цих істот пересуватися по землі.

Доктор Анвін та його колеги вважають, що саме цей еволюційний прорив дозволив птерозаврам досягти значно більших розмірів. Звільнившись від обмежень, які були пов'язані з лазінням, ці пізні птерозаври виростали до величезних масштабів, а деякі з них стали справжніми гігантами мезозойської ери.

На думку команди, отримані результати демонструють, як подолання певних біологічних обмежень може привести до нових відкриттів і великих еволюційних досягнень.

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