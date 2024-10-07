За более чем 4,5 миллиарда лет существования Земля стала домом для бесчисленного количества живых организмов. Многие давно исчезли, и наша информация о них базируется только на ископаемых остатках.

Другие же по-прежнему продолжают жить и развиваться, сообщает IFLScience. Хотя всем известно, что самым большим животным современного мира является синий кит, вопрос остается по поводу самых больших летающих существ.

Ученые считают, что самое большое летающее существо в истории планеты, вероятно, было высотой 3,5 метра и получило неофициальное название "Дракула". Это может показаться невероятным, но исследователи уверены, что такое существо действительно существовало.

Гигантский Дракула: ученые показали самое большое летающее существо планеты длиной 3,5 метра (фото). Источник: IFLScience

Речь идет о птерозавре, высота которого достигала 3,5 метра, а размах крыльев превышал длину большого автобуса. Этого гиганта исследователи назвали "Дракулой" из-за того, что его окаменевшие останки были найдены в Трансильвании, Румыния. Хотя точный вид птерозавра остается неизвестным, ученые полагают, что он принадлежал к семье Azhdarchidae – птерозавров, обитавших в позднем меловом периоде и известных своими поразительными размерами.

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Гигантские пропорции "Дракулы" побудили ученых задуматься: мог ли он летать? Это сделало бы его величайшим летающим существом в истории. Из-за фрагментарности найденных остатков было сложно однозначно ответить, но последние исследования свидетельствуют, что даже самые крупные представители птерозавров, вероятно, обладали способностью к полету.

Не менее важен вопрос, как "Дракула" и другие подобные птерозавры достигли таких впечатляющих размеров. Недавнее исследование, проведенное группой ученых из Университета Лестера, было целью изучить эволюцию птерозавров через анализ окаменевших конечностей этих древних существ.

Исследователи также обнаружили значительное изменение в анатомии птерозавров, произошедшее в среднем юрском периоде. Это изменение заключалось в том, что их руки и ноги стали больше напоминать анатомию современных наземных животных. По словам одного из авторов работы, доктора Дэвида Анвина, у ранних птерозавров задние конечности были соединены с летательной мембраной, что значительно усложняло их способность к ходьбе.

Гигантский Дракула: ученые показали самое большое летающее существо планеты длиной 3,5 метра (фото). Источник: IFLScience

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Находки свидетельствуют, что у более поздних птерозавров летательная мембрана уже разделилась вдоль средней линии, что позволило их задним конечностям двигаться независимо друг от друга. Это стало важным эволюционным шагом, который вместе с изменениями в строении рук и ног значительно улучшил способность этих существ передвигаться по земле.

Доктор Анвин и его коллеги считают, что именно этот эволюционный прорыв позволил птерозаврам добиться гораздо больших размеров. Освободившись от ограничений, связанных с лазаньем, эти поздние птерозавры произрастали до огромных масштабов, а некоторые из них стали настоящими гигантами мезозойской эры.

По мнению команды, полученные результаты демонстрируют, как преодоление определенных биологических ограничений может привести к новым открытиям и большим эволюционным достижениям.

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