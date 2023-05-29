Голова алігатора, а крила метелика: дивну комаху помітили у США (відео)

Один з туристів у Південній Америці, відпочиваючи біля Амазонки, помітив незвичне створіння – воно мало крали метелика, а його голова нагадувала морду алігатора.

Це була суринамська ліхтарниця, або Fulgora laternaria. Цей вид комах має широкі крила з незвичайним візерунком – при розмаху крил вони нагадують морду тварини. Голова цих комах нагадує морду алігатора через спеціальну оболонку, яка приховує голову ліхтарниці.

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Цей вид зустрічається в Центральній і Південній Америці, Бразилії, Гондурасі, Мексиці та Панамі, де вони харчуються соком рослин.

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Довідково: Сурінамська ліхтарниця, науково відома як Fulgora laternaria, є видом рослиноїдної комахи, яка належить до родини Fulgoridae. Вона отримала свою назву завдяки своєму унікальному зовнішньому вигляду, який нагадує форму ліхтарика.

Сурінамська ліхтарниця має велике тіло завдовжки близько 10-12 сантиметрів, але найбільш вразлива частина її зовнішності - це видовжений вузький виріст на голові, що схожий на ліхтарик. Цей виріст має яскраве червоне, помаранчеве або жовте забарвлення та прозорі перетинки, які нагадують скло. Вважається, що ця особливість має відігравати роль у захисті, відволікаючи хижих комахоїдних хижаків.

Вони є активними вночі та переважно харчуються соками рослин. Їх ротовий апарат розвинутий для смоктання соків і має адаптації для засмоктування рослинного соку.

Нагадаємо, вчені вперше виявили, що медоносні бджоли здатні оцінювати числа та розташовувати їх у просторі зліва направо залежно від величини. А у тюленів науковці виявили відчуття ритму.

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