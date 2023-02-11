'Головне, що вилікуватися можна': alyona alyona зізналася, що отримала 'не дуже гарні' аналізи після лікування

На початку лютого українська реп-виконавиця alyona alyona (Альона Савраненко) повідомила, що лікарям довелося її прооперувати. Уточнювати причину хвороби вона не стала.

У своєму Інстаграмі реперка сказала, що 1 лютого їй доведеться лягти під ніж хірурга. За її словами, до цього призвело самолікування.

Читайте також: "Цього літа їду в Крим": Alyona Alyona скинула 20 кг та зняла відео у купальнику

Відео дня

"Зараз дуже легко почати займатися самолікуванням, тому що: "Ой, ми в Європі, лікар далеко...". Знайте, що в деяких випадках це призводить до поганих результатів, а в деяких — і до летальних. Не робіть цього! Не будьте як я! Йдіть до лікаря!", – зазначала тоді alyona alyona.

Після хірургічного втручання реперка в сторіс в Instagram написала, що операція пройшла вдало. "Я жива-здорова, трішечки десь щось болить, але все буде добре", – зазначала вона.

11 лютого Альона Савраненко в сторіс в Instagram виклала відео, у якому повідомила, що отримала результати аналізів після операції і що вони "не дуже гарні".

"Що вам сказати, ранок так собі, прийшли аналізи лікування мого, не дуже гарні, доведеться ще 10 днів валити антибіотик. Але головне, що вилікуватися можна", – додала вона.

Також реперка звернулася до шанувальників із закликом вчасно звертатися до лікарів. "Хочу вам нагадати: бережіться, йдіть до лікаря вчасно і не затягуйте до того, щоб хвороба зі звичайного протікання не перейшла у хронічне", – сказала вона.

Що відомо про Alyona Alyona

Українська хіп-хоп виконавиця, народилася у Капітанівці, що на Кіровоградщині у 1991 році.

До зльоту в кар'єрі працювала вихователькою та завідувачкою дитячого садка у Київській області.

Широку популярність здобула після відео на YouTube. У жовтні 2018 року там був опублікований перший відеокліп "Рибки", а 12 листопада виходить другий відеокліп — на пісню "Голови", який протягом місяця набрав 1 000 000 переглядів.

Нагадаємо, у січні Альона поділилися своїми дитячими фотографіями.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!