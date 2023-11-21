Глобальна температура на планеті вперше в історії перевищила порогове значення

Середня глобальна температура у п'ятницю перевищила доіндустріальний рівень на понад два градуси Цельсія, що сталося вперше в історії.

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Про це повідомив Copernicus, європейський кліматичний моніторинг, в понеділок. Зазначено, що субота ймовірно також приєдналася до цієї безпрецедентної смуги потепління.

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Очікується, що рік 2023 стане найспекотнішим в історії, призводячи до посух, лісових пожеж та штормів по всьому світу. За новими даними, глобальна температура 17 листопада перевищила середню доіндустріальну на 2,07 °C, що стало першим таким випадком у історії вимірювань.

"Це був перший день, коли глобальна температура була більш ніж на 2 °C вище рівня 1850-1900", – зазначила Саманта Берджесс з Copernicus.

Рекорди продовжилися і в суботу, коли температура залишалася вищою за середній доіндустріальний рівень на близько 2,06°C. Цю цифру має підтвердити кліматичний монітор до вівторка.

Паризька угода 2015 року ставить за мету утримати підвищення глобальної температури на рівні "значно нижче" 2 °C порівняно з доіндустріальним періодом і досягти більш безпечних 1,5 °C. Хоча деякі дні можуть перевищувати 2 °C, угода стосується середнього значення, вимірюваного за десятиліття.

Під час конференції COP28, що відбудеться в Об'єднаних Арабських Еміратах з 30 листопада по 12 грудня, очікуються обговорення стосовно прогресу виконання зобов'язань, визначених у Паризькій угоді. Наукові дослідження свідчать, що світ далекий від досягнення цих цілей. Записи температур та інші дані підтверджують, що світ "наближається" до порушення межі Паризької угоди.

За всім цим стоїть серйозне питання про подолання зміни клімату та уникнення серйозних наслідків, що можуть включати хвилі спеки, суперурагани та танення льодовиків.

Раніше науковці дослідили, як будуть поводити себе люди, коли дізнаються про кінець світу.

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