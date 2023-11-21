Глобальная температура на планете впервые в истории превысила пороговое значение

Средняя глобальная температура в пятницу превысила доиндустриальный уровень более чем на два градуса Цельсия, произошедшего впервые в истории.

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Об этом сообщил Copernicus, европейский климатический мониторинг, в понедельник. Отмечено, что суббота, вероятно, также присоединилась к этой беспрецедентной полосе потепления.

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Ожидается, что год 2023 станет самым жарким в истории, приводя к засухам, лесным пожарам и штормам по всему миру. По новым данным, глобальная температура 17 ноября превысила среднюю доиндустриальную на 2,07 °C, что стало первым подобным случаем в истории измерений.

"Это был первый день, когда глобальная температура была более чем на 2 °C выше уровня 1850-1900", – отметила Саманта Берджесс из Copernicus.

Рекорды продолжились и в субботу, когда температура оставалась выше среднего доиндустриального уровня на около 2,06°C. Эту цифру должен подтвердить климатический монитор до вторника.

Парижское соглашение 2015 года ставит целью удержать повышение глобальной температуры на уровне "значительно ниже" 2 °C по сравнению с доиндустриальным периодом и достичь более безопасных 1,5 °C. Хотя некоторые дни могут превышать 2 °C, соглашение относится к среднему значению, измеряемому за десятилетие.

В ходе конференции COP28, которая состоится в Объединенных Арабских Эмиратах с 30 ноября по 12 декабря, ожидаются обсуждения по поводу прогресса выполнения обязательств, определенных в Парижском соглашении. Научные исследования показывают, что мир далёк от достижения этих целей. Записи температур и другие данные подтверждают, что мир "приближается" к нарушению предела Парижского соглашения.

За всем этим стоит серьезный вопрос о преодолении изменения климата и избегании серьезных последствий, которые могут включать в себя волны жары, суперураганы и таяние ледников.

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