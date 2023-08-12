Гості проситимуть рецепт: Як приготувати неймовірно смачний лечо на зиму

Лечо – це популярна страва, яка робиться з використанням солодкого перцю та різноманітних сезонних овочів. Кожна господиня має свій унікальний спосіб приготування цієї смачної страви.

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Щоб зекономити час та отримати найкращий результат, важливо вибрати оптимальний рецепт. Відтак, редакція УНІАН пропонує вам ідеальний спосіб приготування смачного лечо із перцем та іншими найсвіжішими інгредієнтами.

Інгредієнти:

Солодкий перець - 2 кг

Ріпчаста цибуля - 1 кг

Помідори - 2 кг

Рослинна олія - 150 г

Сіль - 2 ч. ложки

Цукор - 4 ст. ложки

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Чорний перець (горошок) - 1 ч. ложка

Духмяний перець (горошок) - 4 шт.

Лавровий лист - 2 шт.

Оцет 9% - 3 ст. ложки

Порядок приготування:

Почніть з підготовки овочів: вимийте помідори та перець. Помідори перемеліть або пропустіть через м'ясорубку. Цибулю ріжте на кільця, а солодкий перець - на соломку. Перець, цибулю та помідори об'єднайте в глибокому посуді, додайте томатну масу. Додайте сіль, цукор, чорний та духмяний перець (горошок) та лавровий лист. Перемішайте усі інгредієнти. Тушкуйте суміш на помірному вогні протягом 60 хвилин. Після цього додайте оцет та добре перемішайте. Розподіліть лечо по ретельно стерилізованих банках та щільно закрийте кришками. Закрутіть банки та виставте їх для стерилізації.

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