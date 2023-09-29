Група 'Асгард' на Донеччині ліквідувала два російські танки, один з яких коштує 2,5 млн доларів (відео)

Неподалік населеного пункту Кодеми у Донецькій області українські бійці ліквідували одразу два російських танки Т-80 та новітній Т-90М "Прорив", який коштує близько 2,5 млн доларів.

Ворожу техніку було ушкоджено за допомогою дронів-камікадзе. Відео з'явилося у мережі.

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Зазначається, що працювала група "Асгард" підрозділу "Очі" спільно з бійцями 93 окремої механізованої бригади Холодний Яр та Третьої окремої штурмової бригади "Крила".

"Наші бійці продовжують успішно знищувати дороговартісну російську бронетехніку за допомогою дронів-камікадзе. Цього разу в районі населеного пункту Кодеми на Донеччині було уражено два російських танки, один з яких - найсучасніший Т-90М "Прорив", і ще радянський Т-80", – зазначається в описі до відео.

Нагадаємо, у Херсонській області ліквідовано штаб російської окупаційної армії. Сили оборони завдяки коригуванню СБУ вдарили з HIMARS по командному пункту російських офіцерів 24 мотострілецького полку 70 мотострілецької дивізії.

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