Хімік розповів, чому не можна їсти апельсин перед захищеним сексом

А чи знали ви, що всім знайомий помаранчевий цитрус може зіпсувати ваш романтичний вечір? Вся справа в тому, що він та його цитрусові родичі можуть зруйнувати презерватив. І ні, тут сам апельсиновий сік ні на що не впливає, ви можете його пити без шкоди для інтимного процесу. А от шкірка містить в собі один цікавий компонент, який може перетворити ваш захищений секс на привід походу до лікаря чи купівлі одягу для немовлят.

Чому це відбувається та чи можна з цим щось вдіяти, розповів кандидат хімічних наук Гліб Репіч. Для демонстрації, хімік надув звичайний презерватив та відрізав шкірку магазинного апельсину. Після невеликого стискання шкірки над латексним контрацептивом відбулося неочікуване. Краплі, що бризнули зі шкірки і потрапили на поверхню презервативу, змусили його луснути.

"Вся фішка в тому, що в шкірці апельсину міститься ефірна олія, основу якої складає речовина лімонен, яка по своїй хімічній природі є майже бензином. Тобто це вуглеводень. Маленькі молекули лімонену легко проникають між молекулами латексу, немов розштовхуючи їх, в результаті чого міцність латексу знижується в рази, що в решті решт призводить до його розриву", – зазначає Репіч.

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Тому, якщо ви щойно почистили апельсин, лимон, мандарин тощо і вирішили зайнятися коханням, краще все ж таки ретельно помити руки перед тим як торкатися інтимних органів та презервативу.

"Взагалі, латекс – це ду-у-уже ніжний матеріал, зруйнувати який може просто купа факторів", – додав експерт.

Нагадаємо, Гліб Репіч розповів як правильно та безпечно діяти, якщо ви або ваша дитина розбили ртутний термометр в оселі.

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