Найхолодніше - на заході: прогноз погоди в Україні на 20 березня

Новий робочий тиждень в Україні не принесе несподіваних погодних змін. Похолодання, яке охопило країну ще 15 березня, залишатиметься до кінця тижня.

Про це повідомляє Укргідрометцентр. У четвер, 20 березня, в Україні очікується ще тепліша погода, хоча вночі збережуться мінусові температури. Найхолодніше буде на заході країни, де вночі може бути до -4 градусів. Найтепліше — на півдні, де температура коливатиметься від -1 до +1. Вдень майже по всій країні відчуватиметься суттєве потепління.

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На півдні, в Запорізькій, Донецькій та Луганській областях температура підніметься до +11 градусів. Опадів цього дня не передбачається, місцями навіть буде сонячно. У Києві вночі очікується від -1 до +1 градуса, вдень стовпчики термометрів піднімуться до +6...+8.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про погоду в Україні на 19 березня.

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