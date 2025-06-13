Холодний фронт наступає: які області України першими зустрінуть штормовий вітер і зливи
У четвер, 13 червня, перед вихідними, в Україні очікується погіршення погодних умов. Прогнозують зниження температури, потужний вітер і дощі.
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко. "У столиці, наприклад, буде мокро й вітряно – обіцяють дощ, сильний північно-західний вітер із поривами до 15–20 м/с та прохолоду: лише +16...+18 градусів", – зазначила вона.
У більшості регіонів вночі стовпчики термометрів опустяться до +8...+14, а вдень температура коливатиметься в межах +15...+19 градусів.
"Майже холоднеча, хоча на півдні та південному сході буде трохи тепліше – що цілком очікувано", – додала Діденко.
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Згідно з прогнозом синоптикині, по всій території України очікується сильний вітер, подекуди – зі штормовими поривами до 15–20 м/с.
"За такої швидкості вітер здатен значно знизити відчутну температуру тіла", – зауважила експертка.
Дощі передбачаються в північних, центральних регіонах і на Харківщині. В інших областях значних опадів не прогнозується.
Коли повернеться тепло?
За інформацією синоптиків, найближчі дні минуть без спеки – через надходження прохолодного повітря з регіону Скандинавії та Балтії.
Потепління очікується з початку наступного тижня: з 17 по 20 червня в Україні прогнозується комфортна, переважно сонячна погода.
Раніше ми розповідали, яка погода чекає Україну до середини червня.
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