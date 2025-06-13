Холодный фронт наступает: какие области Украины первыми встретят штормовой ветер и ливни

В четверг, 13 июня, перед выходными в Украине ожидается ухудшение погодных условий. Прогнозируют понижение температуры, мощный ветер и дожди.

Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко. "В столице, например, будет мокро и ветрено – обещают дождь, сильный северо-западный ветер с порывами до 15–20 м/с и прохлады: только +16…+18 градусов", – отметила она.

В большинстве регионов ночью столбики термометров опустятся до +8...+14, а днем температура будет колебаться в пределах +15...+19 градусов.

"Почти стужа, хотя на юге и юго-востоке будет немного теплее - что вполне ожидаемо", - добавила Диденко.

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Согласно прогнозу синоптика, по всей территории Украины ожидается сильный ветер, кое-где – со штормовыми порывами до 15–20 м/с.

"При такой скорости ветер способен значительно снизить ощутимую температуру тела", – отметила эксперт.

Дожди предполагаются в северных, центральных регионах и Харьковской области. В других областях значительные осадки не прогнозируется.

Когда вернется тепло?

По информации синоптиков, ближайшие дни пройдут без жары – из-за поступления прохладного воздуха из региона Скандинавии и Балтии.

Потепление ожидается с начала следующей недели: с 17 по 20 июня в Украине прогнозируется комфортная, преимущественно солнечная погода.

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