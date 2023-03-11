'Гарне фаєр-шоу': бійці з 92-ї бригади на Сватівському напрямку ліквідували склад ворога з боєкомплектами (відео)

На Сватівському напрямку українські захисники ліквідували ворожий склад з боєкомплектами. Кадри ліквідації потрапили на відео.

Як повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, по ворожому складу відпрацювали бійці 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка.

"Доброго ранку, Луганщино! Добрим ранок роблять бійці 92-ї бригади. Сватівський напрямок. Мінус ворожий склад по БК. Гарне фаєр-шоу", – прокоментував він ці кадри.

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Бійці 92 ОМБр на своїй сторінці у Фейсбуці, коментуючи відео знищення ворожого складу з боєкомплектами, підписали його так: "Коламбія Пікчерс не уявляє, яким фаєр-шоу насправді буває…".

Нагадаємо, що 8-й окремий гірсько-штурмовий батальйон показав снайперське влучання в окоп росіян. Артилерія працювала спільно з аеророзвідкою та зафіксувала все на камеру.

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