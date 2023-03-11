'Хорошее файер-шоу': бойцы из 92-й бригады на Сватовском направлении ликвидировали скад врага с боекомплектами (видео)

На Сватовском направлении украинские защитники ликвидировали вражеский склад с боекомплектами. Кадры ликвидации попали на видео.

Как сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, по враждебному складу отработали бойцы 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко.

"Доброе утро, Луганщина! Доброе утро делают бойцы 92-й бригады. Сватовское направление. Минус вражеский состав по БК. Хорошее файер-шоу", – прокомментировал он эти кадры.

Видео дня

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Бойцы 92 ОМБр на своей странице в Facebook, комментируя видео уничтожения вражеского склада с боекомплектами, подписали его так: "Коламбия Пикчерс не представляет, каким файер-шоу на самом деле бывает…".

Напомним, что 8-й отдельный горно-штурмовой батальон показал снайперское попадание в окоп россиян. Артиллерия работала совместно с аэроразведкой и зафиксировала все на камеру.

Спецназовцы Службы безопасности Украины уничтожили российскую тяжелую огнеметную систему "Солнцепек". Для этого бойцы Центра спецопераций "А" использовали FPV-дрон.

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