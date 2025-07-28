Хотіли купити залізничний квиток, але не працює 'Дія.підпис': що робити

Багато користувачів в Україні стикаються з труднощами при спробі активувати послугу "Дія.Підпис" у мобільному застосунку "Дія". Особливо ця проблема набула актуальності після рішення "Укрзалізниці" впровадити обов’язкову верифікацію через "Дія.Підпис" для купівлі квитків на популярні маршрути.

Якщо активація "Дія.Підпису" не вдається, перш за все варто звернутися до служби підтримки застосунку через зручний месенджер. Про це пише Уніан.

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У меню потрібно обрати розділ, що стосується цифрового підпису, та коротко описати суть проблеми. Якщо автоматизований бот не допоможе, на зв’язок вийде спеціаліст.

Після виконання цих дій активація підпису пройде успішно. Ймовірно, проблема виникла через те, що востаннє автор активував "Дія.Підпис" ще у 2022 році, а за цей час застосунок зазнав оновлень, через що старі налаштування могли перестати працювати коректно.

У разі виникнення інших технічних труднощів рекомендується насамперед звертатися до служби підтримки "Дії" — це найшвидший шлях до вирішення більшості проблем.

Раніше ми розповідали, які послуги "Укрзалізниці" є безкоштовними.

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