Господині назвали топ-5 способів перевірки справжності порошку

Перевірка справжності прального порошку в домашніх умовах може бути виконана за кілька хвилин, якщо ви знаєте декілька основних правил. Ми розглянемо кілька ключових моментів, які допоможуть вам визначити оригінальність пральних засобів.

Про це пише Радіотрек.

Перевірте етикетку

Однією з перших ознак підробки може бути якість етикетки. Справжня етикетка має бути чіткою, з надійно нанесеними літерами, які не розмазуються під час тертя. Підроблені товари часто економлять на якісних фарбах для друку етикеток і не завжди відповідають цьому стандарту.

Уважно досліджуйте упаковку

Ще одним показником може бути якість упаковки. Підроблений порошок може має надійну упаковку, і частинки порошку можуть випадати під час маніпуляцій з нею.

Використання зеленки

Заповніть невеликий тазик водою, додайте трохи порошку і декілька крапель зеленки. Якщо вода залишається забарвленою, це може свідчити про підробку. Однак, якщо вода з часом стає білою, то це може бути ознакою оригінального продукту, а не підробки.

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Звертайте увагу на реакції

Алергічні реакції або астматичні напади, можуть бути також показниками низької якості прального порошку. Пам'ятайте, що навіть в оригінальному порошку можуть міститися шкідливі компоненти, такі як фосфати. Менше шкідливих речовин у складі робить продукт безпечнішим для використання. Тому завжди ретельно перевіряйте склад продукту перед покупкою.

Нагадаємо, ми вже писали, як самостійно виготовити пральний порошок.

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