Хозяйки назвали топ-5 способов проверки подлинности порошка

Проверка подлинности стирального порошка в домашних условиях может быть выполнена в течение нескольких минут, если вы знаете несколько основных правил. Мы рассмотрим несколько ключевых моментов, которые помогут определить оригинальность стиральных средств.

Об этом пишет Радиотрек.

Проверьте этикетку

Одним из первых признаков подделки может служить качество этикетки. Настоящая этикетка должна быть четкой, с надежно нанесенными буквами, не размазывающимися во время трения. Поддельные товары часто экономят на качественных красках для печати этикеток и не всегда соответствуют этому стандарту.

Внимательно исследуйте упаковку

Еще одним показателем может являться качество упаковки. Поддельный порошок может иметь надежную упаковку и частицы порошка могут выпадать во время манипуляций с ней.

Использование зеленки

Наполните небольшой тазик водой, добавьте немного порошка и несколько капель зеленки. Если вода остается окрашенной, это может свидетельствовать о подделке. Однако, если вода со временем становится белой, это может быть признаком оригинального продукта, а не подделки.

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Обращайте внимание на реакции

Аллергические реакции или астматические приступы могут быть также показателями низкого качества стирального порошка. Помните, что даже в оригинальном порошке могут содержаться вредные компоненты, такие как фосфаты. Меньше вредных веществ в составе делает продукт более безопасным для использования. Поэтому всегда тщательно проверяйте состав продукта перед покупкой.

Напомним, мы уже писали, как самостоятельно изготовить стиральный порошок.

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