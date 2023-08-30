Господині пояснили, де та як зберігати моркву, щоб вона лишалася свіжою

Морква – популярний овоч, який можна використовувати в багатьох різноманітних рецептах. Втім, якщо її зберігати неправильно, то вона стає м'якою, втрачає колір та починає гнити.

Досвідчені господині мають свої секрети щодо того, як правильно зберігати моркву. Про це повідомляє Express.co.uk.

Моркву ніколи не можна залишати в поліетиленовому пакеті. Овоч неодмінно потрібно помістити в герметичний контейнер.

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Експерти радять купити пакет на блискавці. Вийміть моркву зі звичайного пакета та перекладіть у нове пакування.

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Візьміть старий звичайний паперовий рушник і покладіть його в пакет з морквою. Це збереже овочі в найкращому стані.

Для досягнення найкращих результатів моркву слід зберігати в найпрохолоднішій частині холодильника, її не слід мити чи очищати від шкірки до використання.

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