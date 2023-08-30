Хозяйки объяснили, где и как хранить морковь, чтобы она оставалась свежей
Морковь – популярный овощ, который можно использовать во многих разнообразных рецептах. Впрочем, если ее хранить неправильно, она становится мягкой, теряет цвет и начинает гнить.
Опытные хозяйки имеют свои секреты по поводу того, как правильно хранить морковь. Об этом сообщает Express.co.uk.
Морковь никогда нельзя оставлять в полиэтиленовом пакете. Овощ обязательно нужно поместить в герметичный контейнер.
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Эксперты советуют купить пакет на молнии. Извлеките морковь из обычного пакета и переложите в новую упаковку.
Возьмите старое обычное бумажное полотенце и положите его в пакет с морковью. Это сохранит овощи в самом лучшем состоянии.
Для достижения наилучших результатов морковь следует хранить в прохладной части холодильника, ее не следует мыть или очищать от кожуры до использования.
Напомним, мы уже писали, что делать, чтобы лук не начал быстро гнить.
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