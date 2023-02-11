Ідеальний десерт на День Святого Валентина: простий рецепт пана-коти з ягодами
Якщо ви хочете порадувати свою другу половинку на День святого Валентина, то ви можете приготувати романтичну вечерю. Пана-кота стане чудовим доповненням, до того ж цей десерт готується дуже швидко та чудово застигає в холодильнику.
Фудблогерка Дарина Іванова з ніком @eatme_daily поділилась простим рецептом пана-коти на День святого Валентина у себе на сторінці в Instagram. Приготувати цей рецепт можна точно так само, або замінити ягоди чи фрукти на інші, які подобаються вашій коханій чи коханому.
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Інгредієнти для пана-коти:
- 250 мл – вершки 33%;
- 100 мл – молоко 3,5%;
- 60 г – цукор;
- 2 ч.л або 6 г – желатин
- 4 ст.л – вода
- ванільний екстракт, стручок ванілі або ванілін.
Інгредієнти для желе та наповнювачі:
- 150 мл – будь-яке рідке пюре або свіжовичавлений сік ягід та фруктів: малина, мандарин, апельсин, полуниця, чорниця;
- 1 ч. л – желатин;
- 2 ст. л – цукор;
- 2 ст. л – вода;
Щоб приготувати желе:
- Розмішуємо желатин у холодній воді та відставляємо;
- У каструлю вливаємо пюре, додаємо цукор та ставимо на помірний вогонь;
- Як тільки пюре почне закипати, його слід зняти з плити;
- Додаємо у пюре желатин та розмішуємо;
- Переливаємо суміш в іншу ємність, з якої буде зручно наливати її в склянки;
- Щоб досягнути ідеальної гладкості та ніжності десерту, цю рідину можна процідити через мілке сито;
- Окремо розмішуємо желатин з водою та відставляємо;
- В каструлю вливаємо вершки та молоко, додаємо цукор та стручок ванілі;
- Ставимо масу на вогонь, доводимо до кипіння та знімаємо з плити, додаємо ванільний екстракт та перемішуємо;
- Вводимо желатин в молочну суміш та розмішуємо;
- Розливаємо порційно в посуд, в якому будемо подавати десерт;
- Ставимо пана-коту в холодильник на 4 години (мінімум 1 годину), або на 30 хвилин в морозилку;
- Коли десерт застигне, вливаємо желе та знову ставимо в холодильник або морозилку до повного застигання.
Після того як десерт застигне, дістаємо його, прикрашаємо ягодами чи фруктами і він готовий до подачі. Смачного!
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