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Идеальный десерт в День Святого Валентина: простой рецепт панна-коты с ягодами

Игорь Романько

Рецепт панна кота с ягодами на День всех влюбленных

Если вы хотите порадовать свою вторую половинку в День святого Валентина, то вы можете приготовить романтический ужин. Панна-котта станет отличным дополнением, к тому же этот десерт готовится очень быстро и отлично застывает в холодильнике.

Фудблогерка Дарья Иванова с ником @eatme_daily поделилась простым рецептом панна-котту на День святого Валентина у себя на странице в Instagram. Приготовить этот рецепт можно точно так же, или заменить ягоды или фрукты другими, которые нравятся вашей любимой или любимой.

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Ингредиенты для пана-кошки:

  • 250 мл – сливки 33%;
  • 100 мл – молоко 3,5%;
  • 60 г – сахар;
  • 2 ч.л или 6 г – желатин
  • 4 ст.л – вода
  • ванильный экстракт, стручок ванили или ванилин.

Ингредиенты для желе и наполнители:

  • 150 мл – любое жидкое пюре или свежевыжатый сок ягод и фруктов: малина, мандарин, апельсин, клубника, черника;
  • 1 ч. л – желатин;
  • 2 ст. л – сахар;
  • 2 ст. л – вода;

Чтобы приготовить желе:

  1. Размешиваем желатин в холодной воде и отставляем;
  2. В кастрюлю вливаем пюре, добавляем сахар и ставим на умеренный огонь;
  3. Как только пюре начнет закипать, его следует снять с плиты;
  4. Добавляем в пюре желатин и размешиваем;
  5. Переливаем смесь в другую емкость, из которой будет удобно наливать ее в стаканы;
  6. Чтобы добиться идеальной гладкости и нежности десерта, эту жидкость можно процедить через мелкое сито;
  7. Отдельно размешиваем желатин с водой и отставляем;
  8. В кастрюлю вливаем сливки и молоко, добавляем сахар и стручок ванили;
  9. Ставим массу на огонь, доводим до кипения и снимаем с плиты, добавляем ванильный экстракт и перемешиваем;
  10. Вводим желатин в молочную смесь и размешиваем;
  11. Разливаем порционно в посуду, в которой будем подавать десерт;
  12. Ставим панна-котту в холодильник на 4 часа (минимум 1 час) или на 30 минут в морозилку;
  13. Когда десерт застынет, вливаем желе и снова ставим в холодильник или морозилку до полного застывания.

После того как десерт застынет, достаем его, украшаем ягодами или фруктами и готов к подаче. Приятного аппетита!

Раньше мы давали простой рецепт шоколадного торта, который можно приготовить на День всех влюбленных.

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