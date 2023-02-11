Идеальный десерт в День Святого Валентина: простой рецепт панна-коты с ягодами

Если вы хотите порадовать свою вторую половинку в День святого Валентина, то вы можете приготовить романтический ужин. Панна-котта станет отличным дополнением, к тому же этот десерт готовится очень быстро и отлично застывает в холодильнике.

Фудблогерка Дарья Иванова с ником @eatme_daily поделилась простым рецептом панна-котту на День святого Валентина у себя на странице в Instagram. Приготовить этот рецепт можно точно так же, или заменить ягоды или фрукты другими, которые нравятся вашей любимой или любимой.

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Ингредиенты для пана-кошки:

250 мл – сливки 33%;

100 мл – молоко 3,5%;

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60 г – сахар;

2 ч.л или 6 г – желатин

4 ст.л – вода

ванильный экстракт, стручок ванили или ванилин.

Ингредиенты для желе и наполнители:

150 мл – любое жидкое пюре или свежевыжатый сок ягод и фруктов: малина, мандарин, апельсин, клубника, черника;

1 ч. л – желатин;

2 ст. л – сахар;

2 ст. л – вода;

Чтобы приготовить желе:

Размешиваем желатин в холодной воде и отставляем; В кастрюлю вливаем пюре, добавляем сахар и ставим на умеренный огонь; Как только пюре начнет закипать, его следует снять с плиты; Добавляем в пюре желатин и размешиваем; Переливаем смесь в другую емкость, из которой будет удобно наливать ее в стаканы; Чтобы добиться идеальной гладкости и нежности десерта, эту жидкость можно процедить через мелкое сито; Отдельно размешиваем желатин с водой и отставляем; В кастрюлю вливаем сливки и молоко, добавляем сахар и стручок ванили; Ставим массу на огонь, доводим до кипения и снимаем с плиты, добавляем ванильный экстракт и перемешиваем; Вводим желатин в молочную смесь и размешиваем; Разливаем порционно в посуду, в которой будем подавать десерт; Ставим панна-котту в холодильник на 4 часа (минимум 1 час) или на 30 минут в морозилку; Когда десерт застынет, вливаем желе и снова ставим в холодильник или морозилку до полного застывания.

После того как десерт застынет, достаем его, украшаем ягодами или фруктами и готов к подаче. Приятного аппетита!

Раньше мы давали простой рецепт шоколадного торта, который можно приготовить на День всех влюбленных.

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