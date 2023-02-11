Идеальный десерт в День Святого Валентина: простой рецепт панна-коты с ягодами
Если вы хотите порадовать свою вторую половинку в День святого Валентина, то вы можете приготовить романтический ужин. Панна-котта станет отличным дополнением, к тому же этот десерт готовится очень быстро и отлично застывает в холодильнике.
Фудблогерка Дарья Иванова с ником @eatme_daily поделилась простым рецептом панна-котту на День святого Валентина у себя на странице в Instagram. Приготовить этот рецепт можно точно так же, или заменить ягоды или фрукты другими, которые нравятся вашей любимой или любимой.
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Ингредиенты для пана-кошки:
- 250 мл – сливки 33%;
- 100 мл – молоко 3,5%;
- 60 г – сахар;
- 2 ч.л или 6 г – желатин
- 4 ст.л – вода
- ванильный экстракт, стручок ванили или ванилин.
Ингредиенты для желе и наполнители:
- 150 мл – любое жидкое пюре или свежевыжатый сок ягод и фруктов: малина, мандарин, апельсин, клубника, черника;
- 1 ч. л – желатин;
- 2 ст. л – сахар;
- 2 ст. л – вода;
Чтобы приготовить желе:
- Размешиваем желатин в холодной воде и отставляем;
- В кастрюлю вливаем пюре, добавляем сахар и ставим на умеренный огонь;
- Как только пюре начнет закипать, его следует снять с плиты;
- Добавляем в пюре желатин и размешиваем;
- Переливаем смесь в другую емкость, из которой будет удобно наливать ее в стаканы;
- Чтобы добиться идеальной гладкости и нежности десерта, эту жидкость можно процедить через мелкое сито;
- Отдельно размешиваем желатин с водой и отставляем;
- В кастрюлю вливаем сливки и молоко, добавляем сахар и стручок ванили;
- Ставим массу на огонь, доводим до кипения и снимаем с плиты, добавляем ванильный экстракт и перемешиваем;
- Вводим желатин в молочную смесь и размешиваем;
- Разливаем порционно в посуду, в которой будем подавать десерт;
- Ставим панна-котту в холодильник на 4 часа (минимум 1 час) или на 30 минут в морозилку;
- Когда десерт застынет, вливаем желе и снова ставим в холодильник или морозилку до полного застывания.
После того как десерт застынет, достаем его, украшаем ягодами или фруктами и готов к подаче. Приятного аппетита!
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