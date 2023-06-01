Ігнат розповів, чому окупанти атакують Київ саме балістичними ракетами

Застосовуючи оперативно-тактичний ракетний комплекс "Іскандер" для атаки на Київ, противник намагається здійснити несподіваний удар, щоб українська протиповітряна оборона мала мінімум часу на реакцію, стверджує Юрій Ігнат, речник Повітряних сил Збройних сил України.

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"Яким ще озброєнням вони можуть так швидко і ефективно завдати удару? Вони намагалися атакувати Київську область ракетами С-400. Це значна відстань, і артилерія не здатна сюди дістатися. Тому противник використовує оперативно-тактичні комплекси саме для того, щоб у нас було мінімум часу на реагування", – сказав він.

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За словами Ігната, якщо крилаті ракети летять з Каспійського або Чорного моря, є приблизно година, щоб відреагувати. Але у випадку балістичних ракет, реагувати треба вже за лічені хвилини. Тому, зазначає Ігнат, між повітряною тривогою та моментом перших результатів роботи протиповітряної оборони було дуже мало часу.

"Тому противник намагається здійснити несподіваний удар і завдати удар, щоб наша протиповітряна оборона не змогла реагувати. Але, як бачимо, і цього разу вона працювала", – пояснює спікер.

Ракети "Іскандер-М" і "Іскандер-К" мають дальність ураження близько 500-600 км. Бойова частина цих ракет становить близько 500 кг, а швидкість польоту досягає 900 км/год.

Нагадаємо, 30 травня російські бойовики втретє за добу атакували столицю України. Київ у ніч на 30 травня ворог бомбив дронами, тоді як 29 травня ворог застосовував комбіновану ракетно-дронову та балістичну атаку.

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