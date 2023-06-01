Окупанти обстріляли Київ балістикою на День захисту дітей: серед загиблих – 11-річна дівчинка (фото)

В ніч з 31 травня на 1 червня, Київ знову зазнав серії вибухів. Внаслідок атаки окупантів уламки збитих ворожих цілей пошкодили поліклініку, школи та житлові будинки. Є загиблі та постраждалі. Про це повідомляє міський голова Києва Віталій Кличко та Київська МВА.

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Близько 02:45 1-го червня 2023 року російські окупанти атакували столицю балістичними та крилатими ракетами наземного базування з ОТРК "Іскандер". Загалом випущено 10 балістичних та крилатих ракет типу "Іскандер" з північного напрямку – Брянська область рф.

Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил ЗС України усі 10 знищено: 7 балістичних ракет "Іскандер-М" та 3 крилаті ракети "Іскандер-К".

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За попередніми даними, у результаті цих вибухів загинуло 3 людини, серед них двоє дітей у віці від 5 до 13 років. Поранених у Дніпровському та Деснянському районах, за даними медиків, наразі 14 людей. 9 госпіталізували. 5 отримали допомогу на місці.

Що стосується пошкоджень, у житловому секторі будинку в Деснянському районі були вибиті вікна та двері, а вибухова хвиля зірвала балкон. Нежитлові об'єкти також не залишилися у безпеці: уламки впали на дитячу поліклініку, дві школи зазнали пошкоджень у вигляді вибитих вікон та дверей, дільничний пункт поліції також постраждав від уламків. Крім того, через падіння уламків на дитячий садок, вибухова хвиля пошкодила вікна.

У Дніпровському районі постраждало троє людей, з яких двоє були госпіталізовані. У одному з житлових будинків внаслідок падіння палаючих уламків виникло сильне задимлення, а вибухова хвиля вибила вікна.

Падіння уламків спричинило пошкодження адміністративної будівлі, були пошкоджені припарковані автомобілі, кілька транспортних засобів згоріли. Уламки впали у двори будинків, на проїжджу частину та зелені зони.

Щодо Дарницького району, наразі немає достовірних даних про постраждалих. Відомо, що в одному з житлових будинків через падіння уламків вибуховою хвилею були вибиті вікна.

Також були пошкоджені нежитлові об'єкти, зокрема трубопровід гарячого водопостачання, адміністративна будівля зазнала руйнувань на першому поверсі. Падіння уламків відбулося у дворах будинків та на проїжджій частині.

На жаль, ця серія вибухів призвела до значних матеріальних збитків та втрати життів. Влада вживає заходів для оцінки пошкоджень та надання допомоги постраждалим сім'ям. Наразі тривають розслідування, щоб встановити відповідальних за ці напади та покарати винних осіб.

Нагадаємо, 30 травня російські бойовики втретє за добу атакували столицю України. Київ у ніч на 30 травня ворог бомбив дронами, тоді як 29 травня ворог застосовував комбіновану ракетно-дронову та балістичну атаку.

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