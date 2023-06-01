Оккупанты обстреляли Киев баллистикой на День защиты детей: среди погибших – 11-летняя девочка (фото)

В ночь с 31 мая на 1 июня, Киев снова подвергся серии взрывов. В результате атаки окупантов обломки сбитых вражеских целей повредили поликлинику, школы и жилые дома. Есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщает городской голова Киева Виталий Кличко и Киевская МВА.

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Около 02:45 1 июня 2023 года российские оккупанты атаковали столицу баллистическими и крылатыми ракетами наземного базирования с ОТРК "Искандер". В общей сложности выпущено 10 баллистических и крылатых ракет типа "Искандер" с северного направления – Брянская область рф.

Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил ВС Украины все 10 уничтожены: 7 баллистических ракет "Искандер-М" и 3 крылатые ракеты "Искандер-К".

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По предварительным данным, в результате этих взрывов погибли 3 человека, среди них двое детей в возрасте от 5 до 13 лет. По предварительным данным, в результате этих взрывов погибли 3 человека, среди них двое детей в возрасте от 5 до 13 лет. Раненых в Днепровском и Деснянском районах, по данным медиков, в настоящее время 14 человек. 9 госпитализировали. 5 получили пособие на месте.

Что касается повреждений, в жилом секторе дома в Деснянском районе были выбиты окна и двери, взрывная волна сорвала балкон. Нежилые объекты также не остались в безопасности: обломки упали на детскую поликлинику, две школы получили повреждения в виде выбитых окон и дверей, участковый пункт полиции также пострадал от обломков. Кроме того, из-за падения обломков на детский сад взрывная волна повредила окна.

В Днепровском районе пострадали три человека, из которых двое были госпитализированы. В одном из жилых домов в результате падения горящих обломков возникло сильное задымление, а взрывная волна выбила окна.

Падение обломков повлекло за собой повреждение административного здания, были повреждены припаркованные автомобили, несколько транспортных средств сгорели. Обломки упали во дворы домов, на проезжую часть и зеленые зоны.

Относительно Дарницкого района пока нет достоверных данных о пострадавших. Известно, что в одном из жилых домов из-за падения обломков взрывной волной были выбиты окна.

Также были повреждены нежилые объекты, в частности трубопровод горячего водоснабжения, административное здание потерпело разрушения на первом этаже. Падение обломков произошло во дворах домов и на проезжей части.

К сожалению, эта серия взрывов привела к значительному материальному ущербу и потере жизней. Власти принимают меры для оценки повреждений и оказания помощи пострадавшим семьям. В настоящее время продолжаются расследования, чтобы установить ответственных за эти нападения и наказать виновных.

Напомним, 30 мая российские боевики в третий раз за сутки атаковали столицу Украины. Киев в ночь на 30 мая враг бомбил дронами, в то время как 29 мая враг применял комбинированную ракетно-дроновую и баллистическую атаку.

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