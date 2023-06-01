"Укриття просто не відкрили": у Деснянському районі Києва через падіння уламків російських ракет загинули 3 людини

В ніч з 31 травня на 1 червня, Київ знову зазнав серії вибухів. Внаслідок атаки окупантів уламки збитих ворожих цілей пошкодили поліклініку, школи та житлові будинки. Згідно з офіційною інформацією, у Деснянському районі столиці загинули три людини, з них одна дитина 2012 року народження.

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Одна з жертв, дружина Ярослава, загинула на вулиці, коли разом з дитиною намагалася швидко увійти до бомбосховища. Проте, за словами Ярослава, вони зіткнулися з закритими дверима, і всього за 10 хвилин після оголошення повітряної тривоги уламки почали падати.

"Була тривога, люди бігли в укриття. Укриття просто не відкрили та й все. Люди стукали, і в той момент прилетіло", – розповів Ярослав.

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Окрім дружини Ярослава, загинули ще двоє людей, у тому числі дитина, коли вони прямували до бомбосховища. Понад десять людей отримали поранення різного ступеня важкості, а уламки завдали пошкоджень дитячій поліклініці та навколишнім будівлям.

Місцеві мешканці розповіли, що це не перший раз, коли люди не можуть потрапити до бомбосховища.

"Осінню було таке, зимою не пам'ятаю. Це вже не перший раз, коли вхід закритий. Охоронець навіть стверджував, що це рішення адміністрації. Але чому мені закриті двері, я хочу заховатися, я хочу жити", – розповіла одна з місцевих жительок.

Цей трагічний інцидент став причиною великого обурення та обговорення в громадськості. Наголошується, що необхідно вжити відповідних заходів, щоб забезпечити доступ до безпечних приміщень у разі небезпеки, а також з'ясувати обставини, що призвели до закриття входів до бомбосховища у цей час.

Нагадаємо, 30 травня російські бойовики втретє за добу атакували столицю України. Київ у ніч на 30 травня ворог бомбив дронами, тоді як 29 травня ворог застосовував комбіновану ракетно-дронову та балістичну атаку.

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