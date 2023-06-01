"Укрытие просто не открыли": в Деснянском районе Киева из-за падения обломков российских ракет погибли 3 человека

В ночь с 31 мая на 1 июня, Киев снова подвергся серии взрывов. В результате атаки кафиров обломки сбитых вражеских целей повредили поликлинику, школы и жилые дома. Согласно официальной информации, в Деснянском районе столицы погибли три человека, из них один ребенок 2012 года рождения.

Читайте также: Появилось видео, как морские дроны ГУР подвели российский корабль "Иван Хурс" (видео)

Одна из жертв, жена Ярослава, погибла на улице, когда вместе с ребенком пыталась быстро войти в бомбоубежище. Однако, по словам Ярослава, они столкнулись с закрытыми дверями, и всего через 10 минут после объявления воздушной тревоги обломки начали падать.

"Была тревога, люди бежали в укрытие. Укрытие просто не открыли и все. Люди стучали, и в тот момент прилетело", – рассказал Ярослав.

Видео дня

Кроме жены Ярослава, погибли еще два человека, в том числе ребенок, когда они направлялись в бомбоубежище. Более десяти человек получили ранения разной степени тяжести, а обломки нанесли повреждения детской поликлинике и окрестным зданиям.

Местные жители рассказали, что это не первый раз, когда люди не могут попасть в бомбоубежище.

"Осенью было такое, зимой не помню. Это уже не первый раз, когда вход закрыт. Охранник даже утверждал, что это решение администрации. Но почему мне закрыта дверь, я хочу спрятаться, я хочу жить", – рассказала одна из местных жительниц.

Этот трагический инцидент стал причиной большого возмущения и обсуждения общественности. Отмечается, что необходимо принять соответствующие меры, чтобы обеспечить доступ к безопасным помещениям в случае опасности, а также выяснить обстоятельства, приведшие к закрытию входов в бомбоубежище в это время.

Напомним, 30 мая российские боевики в третий раз за сутки атаковали столицу Украины. Киев в ночь на 30 мая враг бомбил дронами, в то время как 29 мая враг применял комбинированную ракетно-дроновую и баллистическую атаку.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!