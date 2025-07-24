Чи мають право українці, які працювали за кордоном на українську пенсію

Українці, які мають трудовий стаж за кордоном, можуть розраховувати на пенсію в Україні. Проте для цього потрібно подати окрему заяву до Пенсійного фонду, яка підтверджує, що вони не отримують пенсійних виплат в іншій країні. Така вимога виникла після оновлення урядом порядку призначення пенсій у травні.

Ця заява стосується громадян, які працювали за межами України, зокрема в СРСР до 1991 року, були на тимчасових заробітках або офіційно працевлаштовані за кордоном. Також вона необхідна всім, хто має іноземний трудовий стаж і вважає, що його могли врахувати в інших державах для нарахування пенсії. Про це пише 24 tv.ua.

У заяві майбутній пенсіонер має підтвердити, що не отримує пенсію в жодній іншій країні, не перебуває там на обліку як пенсіонер і не звертався по призначення пенсії за межами України. Документ подається особисто, але нотаріального засвідчення не потребує.

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Подати заяву можна в один із сервісних центрів Пенсійного фонду або онлайн — через портал електронних послуг ПФУ чи застосунок "Дія". Для цього потрібно авторизуватися за допомогою електронного підпису, вибрати тип заяви, прикріпити скановані копії документів, а також додати підтвердження про відсутність пенсії за кордоном.

Варто зазначити, що нині в Україні можуть зараховувати роки роботи за кордоном навіть у разі відсутності двосторонньої угоди між державами.

Раніше ми розповідали, чи може людина, яка ніколи не працювала, розраховувати на пенсію в Україні.

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