Змінить ваше життя: як обрати правильний килимок біля дверей, щоб був прибуток

Вхід до будинку є найважливішим місце на думку езотериків. Це свого роду портал, через який до помешкання прямує і позитивна, і негативна енергія.

Фахівці феншуй зазначають, що на цьому місці краще використовувати обереги та талісмани. Одним з важливих елементів є килимок.

Згідно з інформацією, якщо правильно обрати килимок, то він зможе стати справжньою приманкою для щастя та фінансів.

Обираємо килимок правильної форми

Для того, щоб килимок був в якості талісмана, потрібно обрати правильну форму та покласти його залежно від сторони світу.

якщо двері дивляться на захід або північний захід, підійдуть круглі або овальні килимки;

якщо двері розташовані на сході або північному сході, потрібно вибирати прямокутні килимки;

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для північної сторони потрібен округлий килимок, а для північного сходу-прямокутний;

для півдня і південного заходу підійде прямокутна форма килимка.

Якого кольору потрібен килимок для привернення прибутку

Для західного напрямку вибирайте килимки білого, сірого, золотистого, мідного, жовтого, оранжевого або коричневого кольорів.

Для сходу і південного сходу - зеленого, синього або чорного.

Для південного килимка найкращими відтінками стануть червонуваті й зеленуваті.

Для півночі підходять всі відтінки сірого, жовтого, коричневого або бежевого.

Як це працює

Чорний чи сірий колір килимка - нейтральний. Таким чином допомогають у всьому потроху. А ось краще себе почувати у фізичному плані та рідше хворіти допоможе килимок зеленого кольору.

Для захисту від злого ока підходить килимок пісочного кольору.

Для збільшення творчої енергії та мотивації, кращого настрою оберіть червоний килимок. Також це колір оберігає від негараздів.

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Синій килимок підійде людям інтелектуальної праці, які часто працюють вдома.

Який малюнок на килимку рекомендують фахівці феншуй

Найкращими малюнками для вхідних килимків стануть такі, які асоціюються з дорогою. Це може бути зображення доріжки, піску, морської гальки, трави.

Також можна звернути увагу на килимки з ієрогліфами, символами благополуччя та удачі або класичними написами "Welcome" і "Sweet home".

Не рекомендують килимки з тваринами, янголами. Це може загрожувати нещастям.

Килимок з назвою компанії

Такий килимок - це погана ідея. Адже відвідувачі будуть регулярно топтати назву фірми ногами, що в результаті може привести до розорення.

Що потрібно покласти під килимок біля вхідних дверей

Для притягування позитивної енергії та грошей рекомендують покласти під килимок монетки.

Це можуть бути три китайські блискучі монетки з отворами посередині або звичайні монети номіналом 10 копійок, 50 копійок або 5 гривень. Монетки кладуть орлом вгору.

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Також можна покласти під килимок гілочки звіробою або полину. Повідомляється, що вони захистять житло від недоброзичливців. Їх необхідно регулярно міняти.

Як доглядати за килимком-талісманом

Це повинен бути чистий і доглянутий килимок, його потрібно регулярно чистити та витрушувати.

Рекомендується забирати килимок зі старого помешкання, якщо ви міняєте місце проживання.

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