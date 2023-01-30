Изменит вашу жизнь: как выбрать правильный коврик у двери, чтобы была прибыль

Вход в дом является важнейшим местом по мнению эзотериков. Это своего рода портал, через который в дом идет и положительная, и отрицательная энергия.

Специалисты феншуй отмечают, что на этом месте лучше использовать обереги и талисманы. Одним из важных элементов есть коврик.

Согласно информации, если правильно выбрать коврик, он сможет стать настоящей приманкой для счастья и финансов.

Выбираем коврик правильной формы

Для того чтобы коврик был в качестве талисмана, нужно выбрать правильную форму и положить его в зависимости от стороны света.

если дверь смотрит на запад или северо-запад, подойдут круглые или овальные коврики;

если дверь расположена на востоке или северо-востоке, нужно выбирать прямоугольные коврики;

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для северной стороны нужен округлый коврик, а для северо-востока прямоугольный;

для юга и юго-запада подойдет прямоугольная форма коврика.

Какого цвета требуется коврик для привлечения прибыли

Для западного направления выбирайте коврики белого, серого, золотистого, медного, желтого, оранжевого или коричневого цвета.

Для востока и юго-востока – зеленого, синего или черного.

Для южного коврика лучшими оттенками станут красноватые и зеленоватые.

Для севера подходят все оттенки серого, желтого, коричневого или бежевого.

Как это работает

Черный или серый цвет коврика – нейтральный. Таким образом, помогают во всем понемногу. А вот лучше себя чувствовать в физическом плане и реже болеть поможет коврик зеленого цвета.

Для защиты от злого глаза подходит коврик песочного цвета.

Для увеличения творческой энергии и мотивации лучшего настроения выберите красный коврик. Также этот цвет предохраняет от проблем.

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Синий коврик подойдет людям интеллектуального труда, часто работающим дома.

Какой рисунок на коврике рекомендуют специалисты фэншуй

Лучшими рисунками для входных ковриков станут ассоциирующиеся с дорогой. Это может быть изображение дорожки, песка, морской гальки, травы.

Также можно обратить внимание на коврики с иероглифами, символами благополучия и удачи или классическими надписями "Welcome" и "Sweet home".

Не рекомендуют коврики с животными, ангелами. Это может угрожать несчастьем.

Коврик с названием компании

Такой коврик – это плохая идея. Ведь посетители будут регулярно топтать название фирмы ногами, что может привести к разорению.

Что нужно положить под коврик у входной двери

Для привлечения положительной энергии и денег рекомендуют положить под коврик монетки.

Это могут быть три китайские сверкающие монетки с отверстиями посередине или обычные монеты номиналом 10 копеек, 50 копеек или 5 гривен. Монетки кладут орлом вверх.

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Также можно положить под коврик веточки зверобоя или полыни. Сообщается, что они оградят жилье от недоброжелателей. Их нужно регулярно менять.

Как ухаживать за ковриком-талисманом

Это должен быть чистый и ухоженный коврик, его нужно регулярно чистить и вытряхивать.

Рекомендуется забирать коврик из старого дома, если вы меняете место жительства.

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