Вишукана грузинська страва без мороки: рецепт чашушулі у мультиварці

Чашушулі – це тушкована з овочами телятина по-грузинськи. Дуже смачна та ситна страва за рецептом від Shuba.

Інгредієнти:

Телятина – 800 г

Цибуля ріпчаста – 4 шт.

Томати – 3 шт.

Перець болгарський червоний – 2 шт.

Часник, головка – 1 шт.

Паста томатна – 60 г

Аджика суха – 1 ч. л.

Приправа "Хмелі-сунелі" – 1 ст. л.

Сіль – за смаком

Перець чорний мелений – за смаком

Зелень – за смаком

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Спосіб приготування:

Помийте та наріжте середніми шматочками телятину. Посоліть, поперчіть і викладіть у чашу мультиварки.

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Наріжте цибулю півкільцями, часник –пластинками, помідори і болгарський перець – кубиками. Овочі додайте до м’яса і посоліть.

Томатну пасту, хмелі-сунелі, аджику, подрібнену зелень, змішайте посоліть і перемішайте. Полийте соусом інгредієнти.

Закрийте кришку мультиварки і готуйте у режимі "Тушкування" 2 години.

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