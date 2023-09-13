Вишукана грузинська страва без мороки: рецепт чашушулі у мультиварці
Чашушулі – це тушкована з овочами телятина по-грузинськи. Дуже смачна та ситна страва за рецептом від Shuba.
Інгредієнти:
Телятина – 800 г
Цибуля ріпчаста – 4 шт.
Томати – 3 шт.
Перець болгарський червоний – 2 шт.
Часник, головка – 1 шт.
Паста томатна – 60 г
Аджика суха – 1 ч. л.
Приправа "Хмелі-сунелі" – 1 ст. л.
Сіль – за смаком
Перець чорний мелений – за смаком
Зелень – за смаком
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Спосіб приготування:
Помийте та наріжте середніми шматочками телятину. Посоліть, поперчіть і викладіть у чашу мультиварки.
Наріжте цибулю півкільцями, часник –пластинками, помідори і болгарський перець – кубиками. Овочі додайте до м’яса і посоліть.
Томатну пасту, хмелі-сунелі, аджику, подрібнену зелень, змішайте посоліть і перемішайте. Полийте соусом інгредієнти.
Закрийте кришку мультиварки і готуйте у режимі "Тушкування" 2 години.
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