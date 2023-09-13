Изысканное грузинское блюдо без мороки: рецепт чашушули в мультиварке
Чашушули – это тушеная с овощами телятина по-грузински. Очень вкусное и сытное блюдо по рецепту от Shuba.
Ингредиенты:
Телятина – 800 г
Лук репчатый – 4 шт.
Томаты – 3 шт.
Перец болгарский красный – 2 шт.
Чеснок, головка – 1 шт.
Паста томатно – 60 г
Аджика сухая – 1 ч. л.
Приправа "Хмели-суннели" – 1 ст. л.
Соль – по вкусу
Перец черный молотый – по вкусу
Зелень – по вкусу
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Способ приготовления:
Вымойте и нарежьте средними кусочками телятину. Посолите, поперчите и выложите в чашу мультиварки.
Нарежьте полукольцами лук, чеснок – пластинками, помидоры и болгарский перец – кубиками. Овощи добавьте к мясу и посолите.
Томатную пасту, хмели-сунели, аджику, измельченную зелень, смешайте посолите и перемешайте. Полейте ингредиенты соусом.
Закройте крышку мультиварки и готовьте в режиме тушения 2 часа.
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