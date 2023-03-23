Накличете нещастя: що не можна дарувати дівчині

Деякі подарунки можуть не розчарувати одержувачку, але й накликати на неї біду. Не найкращим варіантом стануть прикраси, косметика тощо.

Обираючи подарунок коханій, мамі, сестрі, подрузі, потрібно також бути дуже уважним. Оскільки існує багато народних прикмет та забобон щодо заборонного списку.

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Що не можна дарувати дівчині

1. Перлини. У народі кажуть, що перлини символізують пролиті сльози. У міфології різних народів перлина асоціюється з нещастями. Наші предки були переконані, що перлини потрібно купувати тільки самим собі, а в жодному разі не дарувати та не приймати в дарунок. Також невдалим подарунком з аксесуарів стане годинник.

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2. Спідня білизна. На перший погляд, комплект гарної спідньої білизни може здатися чудовим подарунком. Особливо, якщо її подарувати своїй коханій. Якщо ж ваші стосунки тільки розпочинаються, то краще цього не робити. Такий подарунок може здатися нав'язливим та з сексуальним підтекстом.

3. Косметика і парфуми. Дарувати косметику та парфуми – до нещастя. Крім цього, вони можуть не підійти для того, кого даруєте. Оскільки цей аспект дуже індивідуальний і точно вгадати, які аромати вона любить, не так просто.

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4. Одяг. Часом сукня, кофта та інші предмети гардероба можуть стати причиною зіпсованого настрою. Хоча тривалі відносини, увагу до партнера і збережений чек зводять ризик до мінімуму.

5. Подорож. Такий подарунок – до зриву планів, дедлайнів і непередбаченої мороки. Здебільшого подорожі приносять хороший настрій, враження, знімають стрес, і, якщо відпочинок на двох, то це точно зміцнить відносини.

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Раніше UAportal писали про те, чому не можна дарувати квіти в горщику, а також про прикмети та забобони, пов'язані з приходом гостей.

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