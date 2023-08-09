До збитків та втрати кохання: чому не можна шити на ніч

Про те, чому не варто шити після заходу сонця, розкажуть народні прикмети, інформує Ukr.Media.

Згідно з прикметами, шиття після заходу сонця може призвести до фінансових втрат. Особливо це стосується шиття вечорами за поганого освітлення.

Ще одна прикмета попереджає про можливий вплив диявола при шитті вночі. Гострі предмети можуть призвести до втрати фінансів та погіршити стан здоров'я.

Деякі прикмети стверджують, що шиття вночі може вплинути на особисті стосунки, призвести до втрати кохання чи розчарування.

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Шиття після заходу сонця може стати причиною багатьох побутових труднощів, тому бажано відкласти його на ранок.

Інша прикмета попереджає, що шиття вночі одягу, який має бути одітим наступного дня, може призвести до збільшення труднощів та випробувань. Інакше кажучи, нічне шиття не приносить радості, а лише сприяє виникненню труднощів.

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Також шиття у пізні години ночі може викликати неприємні сновидіння або кошмари.

Шиття для дітей у нічний час може призвести до ризику хвороб. За прикметою, не слід шити або зашивати дитячі речі в нічний час, щоб запобігти можливим негараздам у дітей.

Наші предки уникаючи нічного шиття, намагалися зберегти свою удачу. Також в минулому заборонялося зашивати одяг або пришивати ґудзики вночі, якщо власник одягу мав намір вирушити в далеку подорож вранці.

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