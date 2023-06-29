Кабачковий торт із зеленню та часником за лічені хвилини: простий рецепт

Кабачки можна смажити, варити, тушкувати та запікати. А ще варто спробувати деруни з кабачків, рецепт яких ми писали раніше.

Сьогодні пропонуємо вам рецепт кабачкового торта з часником та зеленню. Він смачний, запашний та корисний. За бажанням, можна між коржами покласти помідори, тоді він вийде ще й соковитим.

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Складові

Кабачки середнього розміру – 6 шт.

Помідори свіжі – 6 шт.

Борошно пшеничне – 6 ст. л.

Яйця – 3 шт.

Часник – 4 зубчики

Кріп – 5 гілочок

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Майонез або сметана – 200 мл

Сіль та перець чорний мелений – на смак

Олія для смаження

Як готувати

Кабачки треба помити та відрізати кінчики. Натріть їх на великій терці.

Додайте сіль та розмішайте, коли кабачки пустять сік, злийте його в окрему миску.

Помідори треба помити та нарізати кружечками.

Часник вичавіть й додайте до сметани або майонезу. Перемішайте.

У кабачкову масу додаємо нарізаний кріп, яйця, перчимо та додаємо борошно, перемішайте.

Невеличку сковорідку треба поставити грітися та додати олії. Коли олія нагріється, почніть смажити коржі з кабачкового тіста. Обсмажуємо кабачкові коржі до золотистого кольору з обох боків.

На блюдо викладаємо перший корж, промазуємо його майонезом із часником (чи сметанним кремом), після чого укладаємо шар томатів. Таким чином, збираємо торт до останнього коржа.

Зверху готовий торт можна присипати зеленню.

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