Всього три інгредієнти: простий рецепт фаршированих кабачків від Клопотенка

Страви з кабачків – хіт літнього сезону. Якщо ви вже пробували приготувати деруни з цих овочів за нашим рецептом, готуйтеся до нової страви – запечених кабачків з сиром.

Цим рецептом поділився відомий український кулінар Євген Клопотенко. Він пропонує начинити їх кисломолочним сиром та запекти у духовці. "Вийде напрочуд ніжно, соковито та дуже смачно", – каже кухар.

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Які інгредієнти потрібні:

Кабачки – 2 шт.

Кисломолочний сир – 330 г

Моцарела – 100 г

Сіль та перець до смаку

Як готувати:

Духовку треба розігріти до 180 градусів. Кабачки помийте, розріжте навпіл та ложкою дістаньте середину. Моцарелу натріть та змішайте з сиром. Посоліть та поперчіть до смаку, перемішайте. Можна додати покришеного кропу чи петрушки – за бажанням. Наповніть начинкою кабачки, викладіть на деко чи у форму для запікання. Запікайте 20 хвилин при температурі 180 градусів.

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