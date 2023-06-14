Кадиров шукає Адама Делімханова і просить ГУР про допомогу: 'На зв'язок не виходить'

Після повідомленні про поранення або смерть правої руки глави Чечні, російського депутата госдуми Адама Делімханова, Рамзан Кадиров оголосив винагороду за інформацію про місце перебування свого поплічника.

Кадиров навіть звернувся за допомогою до української розвідки. Він каже, що не має зв'язку зі своїм прихвостнем.

"Я сам не можу ніяк вийти на Адама Делімханова. На зв'язок не виходить. Прошу українську розвідку надати інформацію про те, за яким саме місцем і за якими позиціями було завдано удару, щоб таки я зміг знайти мого дорогого БРАТА. Винагороду обіцяю щедру і дуже прошу допомогти", – написав він у Телеграм-каналі.

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Тим часом депутат Держдуми Дмитро Кузнєцов із посиланням на голову госдуми рф В'ячеслава Володіна повідомив, що депутат Адам Делімханов, який перебуває в окупованій частині України, живий і здоровий.

"Володін сказав нам про колегу приблизно таке: "Щойно розмовляли з Адамом Делімхановим. Живий та здоровий. Бажає здоров'я нам", - написав Кузнєцов у своєму телеграм-каналі.

Депутат Євген Ревенко у своєму телеграм-каналі повідомив, що Володін на початку пленарного засідання "закликав журналістів бути акуратнішими з неперевіреною інформацією, тим більше, що подібні фейки зараз активно штампує українська сторона".

Нагадаємо, 14 червня у Бердянському районі Запорізької області під обстріл ЗСУ потрапив кортеж російського депутата госдуми Адама Делімханова, правої руки глави Чечні Рамзана Кадирова. Про це повідомив журналіст, політичний експерт, доброволець ЗСУ Кирило Сазонов. За його словами, Деліхманова було ліквідовано. Однак депутати госдуми рф заявляють, що його лише поранено.

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